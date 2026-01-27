«Общеевропейский жабогадюкинг»: политолог раскрыл суть ссоры Каллас и фон дер Ляйен

Конфликт главы дипломатии ЕС Каи Каллас с председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является борьбой между двумя идеологически абсолютно идентичными силами, но основанными на том, что каждая из них хочет во внутриевропейских процессах играть большую роль. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Недовольство Каллас стоит рассматривать не как ее личную позицию, а как некую установку. Давайте это условно назовем "прибалтийской партией", которая уже свято уверовала в то, что именно они будут в течение ближайших лет, а то и десятилетий, являться ключевыми законодателями политических тенденций в ЕС, разумеется, основанных на русофобии. Ну, по крайней мере, они рассчитывают на то, что именно они будут лицом этих самых законодателей подобных тенденций», - объяснил специалист.

Он напомнил, что западные СМИ достаточно уже давно писали о том, что фон дер Ляйен решает внутренние вопросы в рамках внутриевропейских органов в лучших традициях самых нехороших диктатур.

«У Урсулы фон дер Ляйен внутреннего потенциала значительно больше, чем у Каллас и стоящей за ней "прибалтийской партии", но в рамках общего общеевропейского жабогадюкинга это поворот неожиданный», - сказал Семибратов.

По словам политолога, ранее в «стройных рядах европейской демократии», которая борется с якобы «российской агрессией», не наблюдалось подобных противоречий. Семибратов считает, что данный конфликт может быть неким симптомом перезагрузки неких политических нарративов.

«Те веяния, которые идут из Вашингтона, говорят нам скорее о том, что некий компромисс возможен и подобная оголтелая русофобия просто потеряет любой спрос на европейском политическом рынке. Либо это вообще может быть вызвано не только сменой неких тенденций политических установок, которые будут давать действующие политические лица, но и, возможно, сменой самих политических лиц, и подобной атакой Каллас может бить по фон дер Ляйен стремлением хотя бы в перспективе сохранить свое кресло», - предположил политолог.

Семибратов добавил, что если будет взят курс на тенденцию именно мирного урегулирования, то поста главы Еврокомиссии Каллас не стоит ждать, однако потерять должность главы евродипломатии она тоже не захочет.

Ранее издание Politico писало, что между главой евродипломатии и председателем Еврокомиссии обострились и без того натянутые отношения. По данным издания, это могло случиться на фоне коррупционного скандала в ЕС. Немногим ранее, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, Politico сообщило, что Кая Каллас обвинила Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре.