Welt: Кая Каллас проиграла Урсуле фон дер Ляйен в борьбе за власть в ЕС

Каллас пыталась укрепить власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, но не учла, что он ярый критик главы ЕК.
Дарья Ситникова 2025-10-31 02:56:15
© Фото: Anna Ross, dpa, Global Look Press

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас серьезно поссорилась главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, потерпев поражение в борьбе за власть в аппарате ЕС. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

«Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», - указано в материале.

Уточняется, что Каллас пыталась укрепить власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако она не учла, что Зельмайр считается ярым критиком главы Еврокомиссии, а также одним из ее наиболее опасных политических оппонентов.

Это и вызвало недовольство фон дер Ляйен. В конечном итоге ни одно крупное государство-член ЕС, по всей видимости, не поддержало Каллас в этом споре, пишет RT.

Издание Foreign Policy ранее сообщала, что европейские дипломаты выражают недовольство стилем работы Каллас, считая ее чрезмерно прямолинейной и бестактной. Один из источников отметил, что она больше напоминает полицейского, нежели опытного дипломата. Другой собеседник добавил, что вся ее повседневная деятельность сосредоточена вокруг вопросов, связанных с Россией.

#евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #ссора #кая каллас #мартин зельмайр
