Умер художественный руководитель Капеллы Петербурга Владислав Чернушенко

Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, где он занимал должность художественного руководителя.

«На 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко... Его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен», - говорится в публикации.

В пресс-службе Капеллы отметили, что народный артист СССР сумел влюбить в хоровую музыку огромное число людей. Кроме того, его называли патриотом, который воспевал любовь к родине на каждом концерте.

Дата и место проведения прощания с Маэстро сообщат позже.

Чернушенко является лауреатом ряда Государственных премий РФ. С 1979 по 2002 год он занимал должность ректора Санкт-Петербургской консерватории.