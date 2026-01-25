МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер художественный руководитель Капеллы Петербурга Владислав Чернушенко

Дата и место проведения прощания с Маэстро сообщат позже.
Глеб Владовский 27-01-2026 15:02
© Фото: Капелла Санкт-Петербурга

Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, где он занимал должность художественного руководителя.

«На 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко... Его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен», - говорится в публикации.

В пресс-службе Капеллы отметили, что народный артист СССР сумел влюбить в хоровую музыку огромное число людей. Кроме того, его называли патриотом, который воспевал любовь к родине на каждом концерте.

Дата и место проведения прощания с Маэстро сообщат позже.

Чернушенко является лауреатом ряда Государственных премий РФ. С 1979 по 2002 год он занимал должность ректора Санкт-Петербургской консерватории.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #капелла #владислав чернушенко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 