Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава города отчитался перед российским лидером в Малом выставочном зале Эрмитажа.

Глава города сообщил российскому лидеру, что за последние пять лет было построено семь новых станций метро. Кроме того, запущен скоростной трамвайный маршрут, который связывает несколько районов Петербурга.

«Это пять постов, четыре перехода, несколько развязок. Сложный инженерный проект, но люди благодарны», - подчеркнул Беглов.

Глава города добавил, что с 2019 по 2024 год построены 320 социальных объектов, в том числе 30 новых школ.

Ранее сообщалось, что Путин выступил в роли «гида» для верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, показывая коллекцию Эрмитажа.