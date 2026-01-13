Генетические тесты для планирующих беременность россиян стали бесплатными

Генетические тесты для россиян, планирующих завести детей, стали бесплатными. Об этом сообщили в Минздраве России.

Уточняется, что речь идет о моногенных заболеваниях и структурных хромосомных перестройках. Теперь они включены в госгарантии бесплатной медицинской помощи.

«Генетическое тестирование... проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и их рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями», - цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что теперь у планирующих беременность родителей будет возможность получать соответствующую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что закон о включении в страховой стаж родителей периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет вступил в законную силу с 1 января 2026 года.