Внедорожник ушел в занос и перевернулся в сугробе в Подмосковье

Автомобиль занесло на снегу на Ярославском шоссе.
Дима Иванов 27-01-2026 14:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

На Ярославском шоссе автомобиль такси перевернулся после заноса и оказался в глубоком сугробе. Кадры инцидента появились в распоряжении издания 360.ru.

Происшествие случилось неподалеку от Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Из-за неблагоприятных погодных условий машину занесло на скользкой дороге, водитель потерял контроль над управлением, после чего такси врезалось в снежный вал и опрокинулось.

Очевидцы сразу бросились на помощь водителю. Информация о его состоянии на данный момент отсутствует, неизвестно также, находились ли в салоне пассажиры.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося сильного снегопада, который серьезно осложнил движение на ряде подмосковных трасс. Для расчистки дорог уже привлекли около 500 единиц специальной техники, однако полностью справиться с последствиями непогоды пока не удалось.

Синоптики предупреждают, что снежная погода в Москве и области сохранится до конца января. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на личном автомобиле.

Кроме того, из-за метели в столичном регионе резко выросли тарифы на такси - средняя стоимость поездки увеличилась в 2-3,5 раза. Утром в столице были восьмибалльные пробки из-за снегопада, аэропорт Шереметьево не принимал самолеты.

#Москва #Подмосковье #ДТП #в стране мире #Ярославское шоссе
