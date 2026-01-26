Реактивные системы залпового огня «Град» поразили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области. Как передает корреспондент «Звезды» Анна Цепаева, удары были нанесены по районам сосредоточения сил противника, который пытается переброской резервов удержать линию обороны.

Под давлением российских подразделений командование ВСУ стягивает дополнительные силы к флангам и ключевым узлам обороны - в районах Гуляйполя на юге и Терноватого на севере. Мобильные группы на пикапах и бронеавтомобилях вскрываются разведкой и практически сразу попадают под артиллерийский огонь.

По словам Анны Цепаевой, противник продолжает попытки стабилизировать фронт, окапывается и накапливает живую силу, однако расчеты РСЗО работают на упреждение. Полный пакет реактивных снарядов накрывает опорные пункты, лишая ВСУ возможности ротации и уничтожая резервы еще на подходе.

Расчеты 60-й бригады реактивной артиллерии действуют в тесной связке с воздушной разведкой. Как только беспилотники обнаруживают позиции противника, координаты оперативно передаются артиллеристам, после чего следует залп.

«Все в районе Гуляйполя. Цель как всегда - скопление личного состава врага и техники. Поражается», - рассказывает командир боевой машины с позывным Оникс.

Под плотным огневым прикрытием штурмовые подразделения продвигаются к вражеским позициям. Военнослужащие отмечают, что эффективность «Града» подтверждена практикой - высокая плотность огня и скорость залпа делают перехват реактивных снарядов практически невозможным.

«Реактивный снаряд - его не собьешь. Сорок снарядов полетят, как вы их все собьете? Это же массово, это площадное оружие», - поясняет Оникс.

В работе применяется модернизированная установка БМ-21-1. Она оснащена бронекабиной, защитой пусковой установки и бортовым комплексом радиоэлектронной борьбы, который подавляет каналы управления вражеских дронов. Благодаря повышенной тяге двигателя установка без труда преодолевает вязкий грунт и крутые подъемы. Расчеты реактивной артиллерии поддерживают подразделения группировки «Восток», ежедневно отражая контратаки и развивая наступление на запад.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.