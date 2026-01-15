МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Футболист Лайонел Адамс найден мертвым под окнами подмосковной многоэтажки

Одной из версий случившегося является самоубийство спортсмена.
Тимур Юсупов 15-01-2026 01:04
© Фото: lionel__adams, Instagram*

Под окнами многоэтажного дома в подмосковном Звенигороде обнаружен труп российского футболиста Лайонела Адамса. Об этом пишет издание Life со ссылкой на новостные Telegram-каналы.

По имеющейся на данный момент информации, спортсмен погиб от множественных травм. Прибывшая на место трагедии бригада скорой помощи констатировала смерть защитника. Одной из версий произошедшего может быть самоубийство футболиста.

Сотрудники правоохранительных органов уже устанавливают детали инцидента. Не исключено, что случившееся может быть связано с недавним нападением на Адамса. В конце декабря 2025 спортсмен стал участником массовой драки, начавшейся после словесной перепалки - тогда футболиста избила группа из десяти человек, в больнице у него было диагностировано пулевое ранение.

Лайонел погиб в возрасте 31 года. Всю свою жизнь он посвятил футболу, успев побывать частью таких клубов, как ЦСКА, Енисей, КАМАЗ, а также ряда зарубежных коллективов. В 2016 году в составе команды «Бананц» (ныне «Урарту») он стал обладателем Кубка Армении

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

