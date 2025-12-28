МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Балашихе прохожие спасли двух братьев, провалившихся под лед

Проходившие мимо мужчины успели вытащить братьев 9 и 11 лет из воды, сейчас их состоянием занимаются медики.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 18:21
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В Балашихе правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых двое детей провалились под лед. Об этом сообщает подмосковная Прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, около 6 вечера 27 декабря рядом с ЖК на улице Яганова дети катались с горки поблизости от реки Пехорка. Двое братьев 9 и 11 лет провалились под лед. Проходившие мимо мужчины успели спасти детей. Они вытащили мальчиков из воды, после чего их увезли в больницу. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям законных представителей, которые не смогли обеспечить контроль за детьми.

В местных пабликах сообщают, что детей привели в чувство и отогрели чаем. После этого их госпитализировали с обморожением средней тяжести. Одного из мужчин, спасших детей, зовут Алексей. Его и еще одного мужчину, участвовавшего в спасении детей, также доставили в больницу с гипотермией.

В Прокуратуре Московской области призвали взрослых напомнить детям, что находится на льду категорически запрещено. В случае, если вы видите несовершеннолетних на льду, необходимо пресечь их действия. Беспечность может обернуться трагедией.

#в стране и мире #дети #Лед #спасение #Балашиха #горка #прохожие #прокуратура Московской области #речка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 