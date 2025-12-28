В Балашихе прохожие спасли двух братьев, провалившихся под лед

В Балашихе правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых двое детей провалились под лед. Об этом сообщает подмосковная Прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, около 6 вечера 27 декабря рядом с ЖК на улице Яганова дети катались с горки поблизости от реки Пехорка. Двое братьев 9 и 11 лет провалились под лед. Проходившие мимо мужчины успели спасти детей. Они вытащили мальчиков из воды, после чего их увезли в больницу. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям законных представителей, которые не смогли обеспечить контроль за детьми.

В местных пабликах сообщают, что детей привели в чувство и отогрели чаем. После этого их госпитализировали с обморожением средней тяжести. Одного из мужчин, спасших детей, зовут Алексей. Его и еще одного мужчину, участвовавшего в спасении детей, также доставили в больницу с гипотермией.

В Прокуратуре Московской области призвали взрослых напомнить детям, что находится на льду категорически запрещено. В случае, если вы видите несовершеннолетних на льду, необходимо пресечь их действия. Беспечность может обернуться трагедией.