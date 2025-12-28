МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии

У злоумышленников в средствах связи обнаружили переписку с кураторами из запрещенных в РФ организаций.
Глеб Владовский 17-01-2026 12:28
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Силовики пресекли попытки совершить теракты на территории Хабаровского края и Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарии, готовивший покушение на сотрудников полиции г. Нальчика», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что злоумышленники получили через мессенджер инструкции по изготовлению взрывчатки. Кроме того, в изъятых средствах связи есть переписка с кураторами из запрещенных в России террористических организаций.

Возбуждены уголовные дела по статьям подготовка к «теракту». Задержанным грозит пожизненный срок.

#Теракт #Хабаровский край #Задержание #фсб россии #Кабардино-Балкарская Республика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 