ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии

Силовики пресекли попытки совершить теракты на территории Хабаровского края и Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарии, готовивший покушение на сотрудников полиции г. Нальчика», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что злоумышленники получили через мессенджер инструкции по изготовлению взрывчатки. Кроме того, в изъятых средствах связи есть переписка с кураторами из запрещенных в России террористических организаций.

Возбуждены уголовные дела по статьям подготовка к «теракту». Задержанным грозит пожизненный срок.