Оператор БПЛА рассказал о преимуществе дронов на оптоволокне

По словам военнослужащего ВС РФ, заряд, который крепится на беспилотник, зависит от цели, которую необходимо поразить.
Анна Цепаева 27-01-2026 10:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский оператор БПЛА с позывным Яра рассказал, как поражает цели дроном на оптоволокне. По словам военнослужащего, беспилотник носит на себе стандартный заряд - три с половиной килограмма. Однако многое зависит от цели, по которой необходимо отработать.

«Если нам нужно прожечь броню, то, значит, будем заряжать кумулятив, если нам нужно нанести больше вреда - те же самые станции РЛС или РЭБ, - то мы будем заряжать осколки», - поделился со «Звездой» военнослужащий.

Применение оптоволоконных дронов породило проблему «эффекта паутины» - прочные нити кабеля затрудняют маневры пехоты и техники с обеих сторон, цепляясь за снаряжение и узлы машин. Однако эти неудобства - побочный эффект, коэффициент результативности остается высоким.

«Сейчас на оптоволокне у нас есть возможность поразить с двух, а иногда даже, нет, зачастую поразить такую жирную цель с одного полета, потому что есть возможность маневрировать и летать на низких частотах, и нас ничего не глушит», - рассказал оператор БПЛА.

Ранее на Урале курсанты освоили управление FPV-дронами с оптоволоконной связью. На обучение приезжают как бойцы с боевым опытом, меняющие специальность, так и новички, только осваивающие работу с дронами.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

