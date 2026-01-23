На Урале курсанты освоили управление FPV-дронами с оптоволоконной связью

На Урале курсанты осваивают управление FPV-дронами с оптоволоконной связью. Как готовят операторов, рассказал в своем сюжете корреспондент Павел Кольцов.

В Свердловской области проходит подготовка операторов беспилотных систем нового поколения. Особый упор делают на FPV-беспилотники с оптоволоконной связью - они менее уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.

На занятиях курсанты работают на специализированных тренажерах, где каждая виртуальная цель сопровождается подробной технической информацией. Инструкторы - военнослужащие с реальным опытом применения беспилотников в зоне специальной военной операции. Они объясняют, куда именно эффективнее наносить удар и как использовать уязвимости техники противника.

«Оптоволокно сейчас идет вперед, очень сильно развивается. Необходимо стелиться по земле, проходить сквозь препятствия, через посадки в блиндажи противника. Следовательно, отрабатываем управление на пульте», - рассказал инструктор с позывным Гость.

Среди обучающихся - боец с позывным Боксер, ранее служивший в подразделении противовоздушной обороны. В зоне боевых действий он занимался борьбой с вражескими дронами, а теперь готовится вернуться в часть уже в роли оператора FPV - поражать цели в воздухе и на земле беспилотниками.

Практические занятия проходят на трассах, максимально приближенных к боевым условиям. Курсанты отрабатывают полеты с подвешенными боеприпасами, учатся маневрировать в ограниченном пространстве и точно выводить дрон к цели. Расчеты при этом работают из укрытий, как на реальной линии соприкосновения.

Операторы отмечают, что «живой» дрон сильно отличается от симулятора - дополнительная нагрузка, ветер и погодные условия требуют точной работы и хорошей координации. Помимо пилотирования, курсанты изучают воздушную разведку, маскировку, взаимодействие в расчетах и ремонт беспилотников - оператор должен уметь восстановить технику прямо в полевых условиях.

Один из слушателей курса, штурмовик с позывным Малой, недавно вернувшийся из-под Красноармейска, говорит, что без беспилотников сегодня не обходится ни одна штурмовая операция. По его словам, именно дроны позволяют быстро подавлять огневые точки и обеспечивать продвижение подразделений.

«Открытка была, контролировал пулеметчик, не могли пройти. "Птички" помогли. Доложили, что пулеметчик пройти не дает. Минут через семь прилетел наш дрон, поразили врага, и мы нормально прошли», - пояснил Малой.

После завершения обучения курсанты возвращаются в свои части, в том числе в составе группировки войск «Центр», уже как подготовленные специалисты, способные выполнять боевые задачи с применением современных беспилотных систем.

По данным Минобороны России, войска беспилотных систем стали наиболее популярным выбором места прохождения военной службы среди молодых людей по всей стране. Как рассказал наш корреспондент Владислав Кустов, в пункт отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге ежедневно прибывают жители области и соседних регионов страны для заключения контракта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.