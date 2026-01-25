Герой РФ рассказал, как на танке вывел колонну машин через минное поле

Герой России наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Щелкунчик рассказал, за что был награжден «Золотой Звездой». Об этом боец сообщил «Звезде» так, будто это было рядовое событие.

«Выводили колонну через минное поле. Наш танк с катковыми тралами выдержал десять подрывов противотанковых мин. Проложили дорогу, высадили пехоту. И вернулись, тем самым позволив сделать прорыв нашей пехоте, закрепиться», - говорит Щелкунчик.

Теперь боец служит на «Щуке». Название танку дал еще предыдущий экипаж. Боевая машина выдержала многое - по ней лупили и дронами, и зенитками, и артиллерией. Несколько раз экипажу приходилось покидать танк. Но механики возвращали его в строй.

Ранее Минобороны России показало, как танки Т-80БВМ разрушили убежища операторов БПЛА противника на Харьковском направлении. Боевая работа экипажей осуществлялась в целях огневой поддержки российских штурмовых отрядов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.