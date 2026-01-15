МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Т-80БВМ разрушили убежища дроноводов врага на Харьковском направлении

Боевая работа экипажей осуществлялась в целях огневой поддержки наших штурмовых отрядов.
15-01-2026 13:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по замаскированным блиндажам, пунктам управления беспилотниками и позициям подразделений ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Как следует из сообщения, танковые подразделения действуют в интересах наступающих частей и работают по целям, выявленным в ходе разведки. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотников. Операторы передают координаты обнаруженных объектов и контролируют результаты ударов.

Танки ведут огонь как с открытых позиций, так и из укрытий - за складками местности или рельефом. После выполнения огневой задачи экипажи оперативно меняют позицию.

На опубликованных кадрах показан эпизод боевой работы, в ходе которого танк Т-80БВМ поразил укрепленное укрытие, пункт управления БПЛА и находившийся рядом личный состав противника. В ведомстве отмечают, что удары наносились осколочно-фугасными боеприпасами по заранее уточненным координатам.

Т-80БВМ - модернизированная версия танка Т-80, оснащенная современными средствами наблюдения и прицеливания, что позволяет эффективно применять машину в условиях меняющейся обстановки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#танки #спецоперация #Т-80БВМ #харьковское направление #Дроноводы
