Генеральный секретарь австрийской партии FPÖ Михаэль Шнедлиц потребовал отставки главы МИД страны Беаты Майнль-Райзингер за выделение ею денежных средств на поддержку киевского режима. Об этом пишет издание 360.ru со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, политик остался крайне недоволен тем фактом, что его страна продолжает спонсировать Украину, несмотря на громкий коррупционный скандал в окружении Зеленского. По мнению Шнедлица, Киев не должен больше получить от Австрии ни одного евро.

«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у народа Австрии, чтобы отдать коррумпированной системе, должен уйти в отставку», - заявил генсек партии.

Он также отметил, что Украина превратилась в бездонную пропасть, куда неэффективные и некомпетентные власти его страны вливают миллиарды евро из государственного бюджета.

Правящую партию Австрии уже не в первый раз упрекают в потакании киевскому режиму. Так, например, недавно Россия направила МИД страны официальную ноту протеста в связи с празднованием украинскими радикалами дня рождения Степана Бандеры прямо в центре столицы государства - городе Вене. Подчеркивается, что подобные выходки - это «прямое оскорбление памяти жертв нацизма и грубый вызов общественной морали».