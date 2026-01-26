МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Xinhua: не менее 13 человек погибли при крушении парома на Филиппинах

Более 100 человек числятся пропавшими без вести.
Константин Денисов 26-01-2026 05:25
© Фото: UK Foreign, Commonwealth & Develvia Globallookpress.com, Global Look Press

Минимум 13 человек погибли при крушении парома у берегов Филиппин. Об этом сообщает Xinhua.

«По меньшей мере 13 тел были обнаружены, более 100 человек все еще числятся пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

Всего на борту находились более 300 пассажиров. По некоторым данным, их количество составляло 350 человек, из них 215 были спасены, однако эти сведения пока уточняются. Паром был предназначен для межостровной переправы.

Судно затонуло возле провинции Басилан. Причина происшествия пока неизвестна.

#в стране и мире #крушение #паром #Филиппины
