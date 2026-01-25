Число оставшихся без света домов в США превысило миллион

Больше одного миллиона домов в США остались без электричества из-за снежной бури, которая обрушилась на большую часть страны. Об этом сообщает АР.

Отключению электроснабжения поспособствовали обильные снегопады и резкое понижение температуры, которые стали причинами обвала деревьев на линии электропередач. Общая территория природных катаклизмов насчитывает около 4 000 км.

Также сообщается о пяти погибших, чьи тела были обнаружены в субботу, 24 января. Официально причина смерти жертв не установлена, однако власти практически уверены в обморожении.

Власти призывают граждан не выходить на улицу без крайней необходимости. Сильнее остальных пострадали штаты Теннесси, Миссисипи и Луизиана. Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение на территории 21 штата.

Ранее сообщалось о том, что непогода стала причиной отмены почти 12 тысяч авиарейсов по всей стране. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время ситуация не улучшится.