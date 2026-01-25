Эксперт рассказал о расколе в команде Трампа из-за миграционной политики

Протесты против действий иммиграционной службы ICE в США уже начинают сказываться на рейтингах президента Дональда Трампа, заявил «Звезде» политолог, американист Малек Дудаков. По его словам, больше 60% американцев воспринимают действия миграционной полиции негативно. И примерно до 40% выросла доля тех, кто считает, что нужно полностью упразднить миграционную полицию.

«Я не исключаю того, что демократы эту повестку будут брать на вооружение и на предстоящих выборах в Конгресс, и потом на президентских выборах 2028 года. То есть, если они вернутся к власти, я не исключаю того, что они полностью эту самую миграционную полицию ликвидируют. Ну, либо ее так сильно сократят, что она де-факто прекратит свое существование», - предположил эксперт.

Прямо сейчас демократы угрожают спровоцировать новый шатдаун - то есть, снова парализовать работу американского правительства, рассказал Дудаков. Новый бюджет нужно принять до 1 февраля. Если случится новый шатдаун, как это было в октябре и в начале ноября, это будет сильный удар для Трампа, потому что это будет ослаблять его позиции и внутри Америки, и на международном поле.

«Сейчас внутри администрации Трампа образовался раскол. Есть те, кто полагают, что нужно сворачивать депортационные рейды просто потому, что они не приводят к каким-то позитивным последствиям с точки зрения роста рейтинга Трампа. Но есть ястребы - в частности, Стивен Миллер, его ближайший советник по миграции. Он выступает за то, чтобы все эти рейды проводить», - отметил американист.

Противоречия в миграционной политике осложняются политическими амбициями членов команды американского лидера, рассказал эксперт.

«Происходящее в Миннесоте - это еще и карманный проект Кристи Ноэм. Она нынешняя глава министерства внутренней безопасности и бывший губернатор Южной Дакоты. Ну и, как многие полагают, она возможный кандидат в вице-президенты от республиканцев на выборах в 2028 году. То есть там сейчас очевидным кандидатом в президенты является Джей Ди Вэнс, но идет борьба за место его младшего напарника в тандеме. Им может стать либо госсекретарь Марко Рубио, либо Кристи Ноэм. И вот как раз Ноэм старается набить себе еще политические очки на том, что распаляет эту внутреннюю нестабильность в Соединенных Штатах Америки», - заключил политолог.

В США возобновились акции против действий властей после нового убийства в ходе перестрелки с участием федерального агента ICE (Иммиграционной таможенной службы) в городе Миннеаполисе, штата Миннесота. Погиб 37-летний Алекс Джеффри Претти, работавший медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. Его данные приводит The New York Times. Предположительно, он не имел судимости. Трамп утверждает, что этот человек был вооружен пистолетом.

До этого, 7 января, в ходе одной из операций, агент ICE применил оружие, в результате чего погибла 37-летняя жительница Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. Это событие вызвало волну протестов в городе.