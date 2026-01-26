Зеленский изменил состав СНБО

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Уточняется, что в него войдут министр энергетики Денис Шмыгаль и глава Минобороны страны Михаил Федоров. Ранее в него входил экс-глава СБУ Василий Малюк*.

Напомним, 24 января в Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины. Делегации из Москвы и Киева контактировали напрямую в ходе двухдневных встреч.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов.