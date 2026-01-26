МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский изменил состав СНБО

Ранее в его состав входил Малюк*.
Глеб Владовский 26-01-2026 22:07
© Фото: Igor Jakubowski, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Уточняется, что в него войдут министр энергетики Денис Шмыгаль и глава Минобороны страны Михаил Федоров. Ранее в него входил экс-глава СБУ Василий Малюк*.

Напомним, 24 января в Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины. Делегации из Москвы и Киева контактировали напрямую в ходе двухдневных встреч.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #СНБО #Денис Шмыгаль #михаил федоров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 