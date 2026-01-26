В Белом доме назвали историческими прошедшие в Абу-Даби переговоры

Прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры стали историческими. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента (Дональда Трампа - Прим. ред.) удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон конфликта», - подчеркнула она.

По словам официального представителя Белого дома, эти переговоры должны приблизить стороны к заключению мира. Кроме того, Трамп активно вовлечен в этот процесс и регулярно получает сведения от Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по урегулированию украинского конфликта было бы ошибочным. В то же время он отметил, что сам факт того, что контакты начались в конструктивном ключе, можно оценивать положительно.