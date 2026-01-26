МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле высказались о результативности трехсторонних переговоров по Украине

По словам пресс-секретаря президента России, предстоит серьезная работа.
Игнат Далакян 26-01-2026 11:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по урегулированию украинского конфликта было бы ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня», - сказал он.

При этом Дмитрий Песков отметил, что сам факт того, что контакты начались в конструктивном ключе, можно оценивать положительно. Однако, добавил он, впереди предстоит очень серьезная работа.

Первый день трехсторонних консультаций по безопасности в Абу-Даби состоялся 23 января. Российскую переговорную группу возглавил начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской рабочей группы был секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. На следующий день, 24 января, прошла вторая встреча.

