Путин: РФ просят не наносить удары по инфраструктуре Украины, а сами атакуют

Путин обсуждал с губернатором Ленинградской области Дрозденко меры по защите от украинских дронов.
Глеб Владовский 26-01-2026 21:36
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Poo, Globallookpress

Россию просят прекратить наносить удары по инфраструктуре Украины, в то время как киевский режим атакует беспилотниками территорию РФ. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин в беседе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Уточняется, что президент РФ обсуждал с главой региона вопрос о защите от беспилотников. Дрозденко подчеркнул, что боевики ВСУ продолжают свои попытки атаковать объекты на территории области.

«Да. А нас просят этого не делать», - отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Губернатор отчитался перед российским лидером в Малом выставочном зале Эрмитажа.

#в стране и мире #Ленинградская область #Владимир Путин #Александр Дрозденко #дроны всу
