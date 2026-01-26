Россию просят прекратить наносить удары по инфраструктуре Украины, в то время как киевский режим атакует беспилотниками территорию РФ. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин в беседе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Уточняется, что президент РФ обсуждал с главой региона вопрос о защите от беспилотников. Дрозденко подчеркнул, что боевики ВСУ продолжают свои попытки атаковать объекты на территории области.

«Да. А нас просят этого не делать», - отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Губернатор отчитался перед российским лидером в Малом выставочном зале Эрмитажа.