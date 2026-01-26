В Брянской области обломки ракеты С-200 ВСУ ранили местную жительницу

В Брянской области обломки сбитой украинской ракеты С-200 нанесли травмы местной жительнице. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Фрагменты сбитой воздушной цели упали на жилой сектор. К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей», - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что, предварительно, четыре жилых дома оказались разрушены. Еще несколько десятков получили повреждения.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал карету скорой помощи в регионе. В результате инцидента никто не пострадал.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»