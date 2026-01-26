Губернатор Чибис назвал сроки ремонта упавших в Мурманской области опор ЛЭП

Ситуация с электроснабжением в Мурманской области может быть решена в течение суток, в то время как восстановление упавших опор ЛЭП займет не меньше недели. Такими прогнозами поделился со «Звездой» губернатор региона Андрей Чибис.

«Исправление той ситуации с обрушившимися опорами ЛЭП займет точно не меньше недели. Делается все, чтобы эту проблему решить», - подчеркнул он.

Чибис отметил, что самый оптимистичный сценарий с восстановлением подачи света подразумевает, что этот вопрос займет сутки путем установки временных опор. Он также отметил, что сложные погодные условия и климат области затрудняют восстановление подачи электроэнергии в жилые дома.

Напомним, 24 января пять опор ЛЭП в Мурманской области получили повреждения. Но новые уже везут из Ленинградской области и Республики Карелия. В настоящее время 20% жилых домов остаются без света. В то же время критически важные объекты обеспечены светом.