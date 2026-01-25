Путин показал королю Малайзии сокровища Эрмитажа

Президент России Владимир Путин выступил в роли «гида» для верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, показывая коллекцию Эрмитажа. В то же время с экспонатами короля знакомил директор музея Михаил Пиотровский.

Отмечается, что российский лидер обратил внимание султана Ибрагима на некоторые детали экспонатов. Одним из экспонатов, который заинтересовал короля, стали знаменитые часы «Павлин», сконструированные в XVIII веке.

Напомним, верховный правитель Малайзии накануне прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом. Последняя встреча двух глав государств состоялась в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом.