МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин показал королю Малайзии сокровища Эрмитажа

Верховный правитель Малайзии находится в России с частным визитом.
Глеб Владовский 26-01-2026 16:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выступил в роли «гида» для верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, показывая коллекцию Эрмитажа. В то же время с экспонатами короля знакомил директор музея Михаил Пиотровский.

Отмечается, что российский лидер обратил внимание султана Ибрагима на некоторые детали экспонатов. Одним из экспонатов, который заинтересовал короля, стали знаменитые часы «Павлин», сконструированные в XVIII  веке.

Напомним, верховный правитель Малайзии накануне прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом. Последняя встреча двух глав государств состоялась в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом.

#в стране и мире #малайзия #Владимир Путин #Эрмитаж #экскурсия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 