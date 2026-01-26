Жителям Великобритании посоветовали освоить русский мат и изготовление самогона. Такой материал появился в газете The Telegraph.

«Мы должны научиться тому, что русские называют матом - мрачный, непристойный юмор, который делает все терпимым», - говорится в материале.

Отмечается, что самогон понадобится британцам в том случае, если власти страны решат сделать максимально невыгодные условия для посетителей пабов, повысив цены за алкоголь. Связано это также с тем, что правительство нынешнего премьера Кира Стармера вводит новые налоги и запреты. Поэтому британцам следует обратить внимание на то, как люди «выживали в советское время».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что многие пабы в Великобритании стали закрывать свои двери для представителей правящей Лейбористской партии, выступая против их налогово-бюджетной политики.