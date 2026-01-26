МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph порекомендовала британцам научиться русскому мату и варке самогона

Обозреватель издания отметил, что нынешнее правительство давит запретами и новыми налогами на население страны.
Глеб Владовский 26-01-2026 18:43
© Фото: Vernon Yuen, Keystone Press Agency, Globallookpress

Жителям Великобритании посоветовали освоить русский мат и изготовление самогона. Такой материал появился в газете The Telegraph.

«Мы должны научиться тому, что русские называют матом - мрачный, непристойный юмор, который делает все терпимым», - говорится в материале.

Отмечается, что самогон понадобится британцам в том случае, если власти страны решат сделать максимально невыгодные условия для посетителей пабов, повысив цены за алкоголь. Связано это также с тем, что правительство нынешнего премьера Кира Стармера вводит новые налоги и запреты. Поэтому британцам следует обратить внимание на то, как люди «выживали в советское время».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что многие пабы в Великобритании стали закрывать свои двери для представителей правящей Лейбористской партии, выступая против их налогово-бюджетной политики.

#в стране и мире #Великобритания #самогон #британцы #мат
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 