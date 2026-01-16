МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Профессор объяснила, почему Британия сопротивляется усилиям по диалогу с РФ

По словам специалиста, если Великобритания выйдет из антироссийской позиции, то могут развалиться проекты, под которые выделены средства.
Игнат Далакян 16-01-2026 11:41
© Фото: Алекс Макнотон, РИА Новости

Великобритания не сможет противостоять России всеми возможными способами без нагнетания антироссийской истерии. Это необходимо, чтобы показать или доказать британскому избирателю свою ценность. Об этом рассказала «Звезде» профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина.

«Нагнетается именно эта линия, потому что денег нет. Ситуация усугубляется. Действуют очень мощные лоббисты, связанные с военно-промышленным комплексом. По сути дела, инвестиции можно привлекать из тех же самых США, только участвуя в совместных каких-то проектах, в том числе проектах, связанных с вооружением, или продавать свое старое вооружение каким-то странам, типа Польши», - объяснила специалист.

По ее словам, эта линия целиком связана с антироссийской позицией. Если выйти сейчас из этой позиции, то развалятся те проекты, под которые уже выделены средства.

«Великобритания все-таки рассчитывает на то, что чем бы ни закончился конфликт, важно, чтобы он продолжался как можно дольше, потому что в таком случае можно как угодно долго играть на антироссийской повестке», - сказала Еремина.

Она добавила, что британцы действуют обходными путями, чужими руками или через кого-либо. Например, так они осуществляют различные террористические акты, отметила эксперт.

Ранее издание Politico писало, что Великобритания сопротивляется усилиям Франции и Италии по переговорам с Россией. Отмечается, что это отражает раскол между европейскими странами в вопросе дипломатического решения конфликта.

