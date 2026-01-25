МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минтранс: работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена

В Росавиации пройдет совещание оперативного штаба.
Глеб Владовский 26-01-2026 18:03
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости

Система бронирования Leonardo восстановлена и работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе России.

«Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. Временный сбой в ее работе сказался на расписании полетов воздушного транспорта, есть отмены рейсов», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сегодня на площадке Росавиации пройдет совещание оперативного штаба по вопросу предотвращения похожих случаев. Минтранс РФ также будет принимать в нем участие.

Ранее сообщалось, что у Leonardo произошел глобальный сбой. Из-за неполадок у пользователей возникли массовые проблемы с покупкой, переоформлением или возвратом авиабилетов. В Ростехе заявили, что сбой системы бронирования Leonardo связан с перебоями в работе сетевой инфраструктуры, фиксируются проблемы на стороне провайдера.

 

#минтранс рф #росавиация #работоспособность #Леонардо
