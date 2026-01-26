В России в системе бронирования авиабилетов произошел глобальный сбой

В системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой. Из-за неполадок у пользователей возникли массовые проблемы с покупкой, переоформлением или возвратом авиабилетов.

Сообщается, что у авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и Azur аir также ограничены регистрация пассажиров и багажа. Возможны корректировки в расписании рейсов. При этом у «Победы» система регистрации клиентов в аэропортах работает в ручном режиме.

В Ростехе заявили, что сбой системы бронирования Leonardo связан с перебоями в работе сетевой инфраструктуры, фиксируются проблемы на стороне провайдера «Сирена-Трэвел».

Минтранс России сообщил, что вместе с Росавиацией усилил мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта. Отмечается, что там, где возможно, граждан регистрируют на рейсы вручную, также принимаются другие меры реагирования на ситуацию.

В настоящий момент создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы.