Китай и США провели напряженные торговые переговоры в Малайзии

Сторонам удалось достичь некоторых успехов.
Тимур Юсупов 2025-10-26 17:12:42
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Китай и США провели напряженные переговоры по вопросам международной торговли. Местом встречи делегаций двух противоборствующих стран стала Малайзия.

На консультации Пекин и Вашингтон затронули широкий спектр тем, включая контроль над экспортом и рост взаимных торговых пошлин. Как рассказал замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана, китайская сторона продемонстрировала стойкость и непреклонность в вопросах отстаивания национальных интересов.

Сообщается, что американская делегация, в свою очередь, также заняла твердую позицию, из-за чего переговоры длились более суток. Тем не менее, участникам консультации удалось найти точки соприкосновения и конструктивно подойти к поиску возможных решений для урегулирования взаимно интересующих стороны вопросов.

Одной из важных тем стало обсуждение проблемы незаконных поставок фентанила в США и перспектив совместной борьбы с наркоторговлей. Следующим этапом переговоров станет официальное подтверждение результатов диалога правительствами обеих стран.

Отношения между США и Китаем в последнее время вновь становятся более дружественными. Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет быть «добрым» к Китаю и отказался от ввода новых пошлин в отношении Пекина.

