Артиллеристы уничтожили наблюдательные пункты и блиндаж врага в ДНР

Артиллерийские подразделения группировки войск «Юг» уничтожили несколько оборудованных позиций ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Кадрами боевой работы артиллеристов поделилось Минобороны России.

В ходе дневной воздушной разведки операторы беспилотников гвардейского танкового соединения выявили в жилой застройке населенного пункта Бересток два наблюдательных пункта и замаскированный блиндаж, использовавшиеся украинскими подразделениями для укрытия личного состава и ведения наблюдения.

Полученные координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам. После уточнения целей ствольная артиллерия нанесла точные удары, в результате которых выявленные объекты были уничтожены.

Еще один наблюдательный пункт противника был обнаружен в Ильиновке в жилой застройке. Расчет артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» нанес огневое поражение по позиции, уничтожив ее вместе с находившимся там личным составом ВСУ.

Работа артиллерии позволила лишить противника возможности вести наблюдение и корректировать огонь на данном участке.

Ранее Минобороны показало, как артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям противника на Запорожском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.