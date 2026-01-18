МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Авиация МЧС России отправила спецтехнику на Камчатку

Машины предназначены для спасательных работ и помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий.
Владимир Рубанов 23-01-2026 20:49
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Главное управление МЧС России по Нижегородской области направило в Камчатский край два борта Ил-76 МЧС РФ с мощной гусеничной техникой. Она предназначена для спасательных работ и помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий.

В середине января на Камчатку обрушился самый мощный снегопад за последние три десятилетия. Из-за разбушевавшейся стихии жизнь на полуострове остановилась: занятия в школах были отменены, авиарейсы задержаны, а пригородные автобусы перестали ходить.

Наибольшее количество осадков выпало в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске - 39 мм. В ответ на сложившуюся ситуацию 16 января в Петропавловске-Камчатском был введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 20 января запросил помощь правительства РФ в устранении последствий снежного циклона. Он подчеркнул, что регион испытывает дефицит спецтехники высокой проходимости, включая шнекороторы, а также автомобилей для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях снежных заносов.

Кроме того, правительство Камчатки обратилось с просьбой о выделении средств на предстоящий ремонт дорог, которые могут серьезно пострадать из-за снеговой нагрузки. Солодов выразил уверенность в быстром рассмотрении его обращения.

