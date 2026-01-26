Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, но перемещается на инвалидном кресле. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Легенда "Формулы-1", который чуть более 12 лет назад ударился головой и получил повреждение мозга, катаясь на лыжах в Мерибеле во Французских Альпах, не прикован к постели... Вместо этого его возят в инвалидном кресле медсестры и терапевты», - говорится в материале.

Отмечается, что 57-летний экс-гонщик живет в полной изоляции. Кроме того, речи о полном восстановлении Шумахера пока не идет. В настоящее время навещать его могут только несколько человек из близкого окружения.

Ранее Daily Mail сообщала, что состояние Шумахера ухудшилось. Бывший гонщик больше не может передавать информацию вербальным путем. Теперь он стал целиком и полностью зависимым от своего окружения.