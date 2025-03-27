СМИ: состояние Михаэля Шумахера ухудшилось

Состояние семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера ухудшилось. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на корреспондента немецкой телекомпании RTL Феликса Горнера.

По его словам, бывший гонщик больше не может передавать информацию вербальным путем. Теперь он стал целиком и полностью зависимым от своего окружения.

«Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально», - рассказал Горнер, охарактеризовав ситуацию как «очень печальную».

Напомним, Шумахер выигрывал чемпионский титул в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах. Тем самым он в свое время установил рекорд по количеству побед в чемпионатах «королевских гонок», который на данный момент удалось повторить лишь Льюису Хэмилтону.

В 2013 году Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. С тех пор о состоянии его здоровья мало что известно, поскольку семья сильно ограничила доступ к гонщику и практически не делится с прессой какой-либо информацией о нем.