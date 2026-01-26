МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
АТОР: выявленный в Индии вирус Нипах вряд ли повлияет на турпоток

При этом специалист отметил, что в Таиланде принимают дополнительные меры по противодействию вирусу.
Игнат Далакян 26-01-2026 12:41
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Выявленный в Индии вирус Нипах вряд ли окажет существенное влияние на туристический поток. Об этом «Звезде» заявили в Ассоциации туроператоров.

«Навряд ли оно (влияние. - Прим. ред.) будет существенным все-таки после COVID-19. Толерантность к такого рода новостям у путешественников в разы больше, и они меньше реагируют. Тем более что Индия далеко не входит в топ направлений», - рассказал вице-президент АТОР по международному праву Артур Мурадян.

Он также отметил, что по направлению Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде, принимают дополнительные меры.

«Оценить, повлияет ли это на снижение потока, пока мы не можем, потому что информации о том, что туристы меняют свои планы, отказываются от поездок, у нас нет», - сказал Мурадян.

Ранее вирусолог рассказал, почему от смертоносного вируса Нипах нет вакцины. Со слов Сергея Нетесова, лечение может лишь тормозить распространение вируса.


 

#Индия #Вирус #Туристы #наш эксклюзив #АТОР #турпоток #Нипах
