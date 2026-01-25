МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ сообщает об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Уточняется, что морской беспилотник неприятеля был ликвидирован в центральной части Черного моря.
26-01-2026 12:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В центральной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли удары по объектам энергетики, задействованным в интересах украинской стороны. Также были поражены склады боеприпасов, площадки сборки беспилотников и пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы. Также за сутки удалось сбить 109 беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что российские «Грады» поразили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области. На врага обрушился шквал 122-миллиметровых реактивных снарядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Черное море #Черноморский флот #БЭК
