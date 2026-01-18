FPV-дроны разрушили укрытия ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» нанесли удары по укрытиям с личным составом ВСУ в Харьковской области. Кадры работы расчетов опубликовало Министерство обороны России.

На видео, снятом с беспилотников, видно, как дроны наносят удары по целям в застройке. FPV-дроны точно заходят в оконные проемы и входы в укрытия. Камеры фиксируют последствия попаданий - происходят взрывы и задымления.

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили прямые попадания по укрытиям с живой силой ВСУ.

Такие точечные удары позволяют последовательно снижать активность противника и расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.