FPV-дроны разрушили укрытия ВСУ в Харьковской области

Операторами разведывательных БПЛА ведется постоянная разведка и мониторинг перемещений групп ВСУ, пытающихся укрыться в домах. После обнаружения целей их координаты передаются расчетам FPV-дронов.
23-01-2026 14:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» нанесли удары по укрытиям с личным составом ВСУ в Харьковской области. Кадры работы расчетов опубликовало Министерство обороны России.

На видео, снятом с беспилотников, видно, как дроны наносят удары по целям в застройке. FPV-дроны точно заходят в оконные проемы и входы в укрытия. Камеры фиксируют последствия попаданий - происходят взрывы и задымления.

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили прямые попадания по укрытиям с живой силой ВСУ.

Такие точечные удары позволяют последовательно снижать активность противника и расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #Харьковская область #спецоперация #FPV-дроны #группировка "север" #Дроноводы
