В России предложили ввести новые цвета номеров авто

Смена цвета номеров поможет другим водителям понять, какое именно авто едет рядом с ними, считает специалист.
Игнат Далакян 26-01-2026 10:35
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Автомобильные номера в России могут получить новые цвета. Беспилотным достанется бирюзовый, а электромобилям - зеленый. Об этом рассказал «Звезде» президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он направил письмо с инициативой премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

По мнению президента союза, сейчас сотрудники ГИБДД не могут однозначно сказать, точно ли электромобиль занимает выделенное для таких машин место. Также смена цвета номеров поможет другим водителям понять, какое именно авто едет рядом с ними.

«Особых проблем это не создаст. Многие владельцы электромобилей, наоборот, с радостью будут ставить зеленые номера, чтобы еще одним способом показать, что они не такие, как все, что они экологичнее самых экологичных. И нам нужно четко понимать, что за машина едет рядом», - добавил Шапарин.

Даже в случае, если беспилотное авто управляется человеком, особый цвет номера предупредит водителей, что рядом машина, способная перейти в автоматический режим.

Ранее эксперты предупредили, что долгое нахождение автомобиля под снегом может привести к поломкам. По словам специалистов, вода ускоряет коррозию, что может явиться причиной ДТП.

#Автомобили #наш эксклюзив #машины #электромобили #цвета номеров авто #экологичный транспорт #номера авто
