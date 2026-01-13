МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперты: долгое нахождение автомобиля под снегом приводит к поломкам

Вода ускоряет коррозию, что может привести к ДТП.
Тимур Юсупов 13-01-2026 04:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Машина, которую долго не очищают от снега, рискует быстро прийти в негодность. Об этом пишет издание RT со ссылкой на специалистов в сфере автомобилестроения.

По словам экспертов, из-за перепадов температуры, происходящих при смене времени суток, покрывающий транспортное средство слой осадков то подтаивает, то вновь замерзает, что ускоряет возникновение коррозии.

«В первую очередь страдают пороги, арки колёс, кромки дверей, места сколов и царапин. Чем дольше автомобиль стоит в сугробе, тем выше шанс увидеть весной следы ржавчины. Снег и талая вода также попадают на тормозные механизмы и элементы подвески. Пока машину не используют, влага не успевает испаряться, и металл начинает ржаветь», - объясняют специалисты.

Наибольшую опасность в данном случае представляют «прикипевшие» тормоза - из-за снижения эффективности торможения кратно возрастает риск ДТП, которые могут закончиться травмами и даже летальным исходом. Также влага негативно влияет на дверные замки и уплотнители, из-за чего попытки попасть в салон автомобиля могут обернуться большими неудобствами.

Помимо прочего, эксперты отмечают воздействие воды и холода на автомобильные аккумуляторы - длительное нахождение транспорта под снежным покровом разряжает батарею, и по этой причине в самый нужный момент машина может попросту не завестись. В связи с этим рекомендуется не оставлять свой автомобиль на произвол судьбы и своевременно убирать свежевыпавший снег.

Ранее эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к поездкам в праздники.

#Автомобили #осадки #снег #машины
