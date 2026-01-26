МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В столице ЮАР над крепостью Доброй Надежды внезапно подняли российский флаг

Предполагается, что триколор мог понадобиться для съемок фильма.
Тимур Юсупов 26-01-2026 10:28
© Фото: citypress.co.za, Facebook*

Над крепостью Доброй Надежды в южноафриканском Кейптауне внезапно вывесили российский флаг. Об этом пишет издание RT.

Как сообщается, о необычном явлении стало известно от местных жителей, которые крайне удивились появлению триколора на месте государственного флага страны. Фотографии государственного символа РФ над историческим бастионом начали массово появляться в социальных сетях.

Ясность в ситуацию внес управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан - по его словам, в здании крепости недавно проходили съемки исторического фильма, так что флаг, скорее всего, был поднят в качестве декорации. Однако остается загадкой, почему выбор съемочной группы пал именно на российский триколор, ведь, как сообщается, будущая картина не имеет никакого отношения к России, а посвящена битве за Аламо в американском штате Техас.

Глава бастиона предположил, что символика на полотнище не сильно влияла на сюжет картины, поэтому ответственные за реквизит просто взяли для съемок сцены первый попавшийся флаг.

Ранее государственный символ РФ оказался в центре еще одной громкой истории - несколько дней назад в Нью-Йорке неизвестный попытался проникнуть на территорию генконсульства России и отвязать от флагштока флаг нашей страны.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

