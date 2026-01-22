МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Агрессивный неизвестный пытался проникнуть в генконсульство РФ в Нью-Йорке

Непрошеный гость залез на балкон второго этажа и после неудачных попыток сломать ставни принялся отвязывать российский флаг.
Ян Брацкий 22-01-2026 04:51
© Фото: Jimin Kim Keystone Press Agency Global Look Press

Неизвестный попытался проникнуть на территорию генконсульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Об этом сообщили в дипмиссии. К этому часу известно, что злоумышленник задержан, его личность устанавливают американские правоохранители. Прибывшим по вызову полицейским пришлось снимать непрошеного гостя с балкона второго этажа, куда он успел забраться.

Визитер пытался сломать закрытые ставни, но после нескольких безуспешных попыток сорвал новогоднюю гирлянду и начал отвязывать российский триколор от флагштока. Сделать это ему также не удалось, пишет РИА Новости.

Российские дипломаты отметили, что находятся в тесном контакте с нью-йоркской полицией, которая ведет расследование инцидента совместно с сотрудниками генконсульства. В дипмиссии с сожалением констатировали, что провокации и агрессивные действия в отношении наших загранучреждений в Нью-Йорке носят регулярный характер и не всегда встречают адекватное противодействие со стороны американских властей.

Похожие инциденты происходят и по другую сторону океана. Ранее в Швеции неизвестный дрон сбросил емкость с краской на здание посольства России. ЧП произошло ночью, беспилотник сбросил банку перед главным входом. Дипломаты направили Стокгольму ноту протеста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала шведские власти обуздать своих ультрас.

#Россия #сша #Нью-Йорк #полиция #генконсульство #триколор
