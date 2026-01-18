МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Связист рассказал, как восстановил линию связи на Красноармейском направлении

Неисправность устранили военнослужащие 137-го отдельного батальона связи.
25-01-2026 09:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные связисты 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Центр» восстановили поврежденную оптоволоконную линию связи на Красноармейском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В ходе обрыва оптоволоконного кабеля поступила задача выдвинуться в район для обнаружения и устранения обрыва. Мной был выявлен разрыв, я приступил к устранению неполадок. В ходе сварочных работ сигнал был восстановлен», - рассказал связист с позывным Боцман.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что неисправность устранили военнослужащие 137-го отдельного батальона связи. Дежурная смена подразделения связи в кратчайшие сроки выдвинулась и приступила к поиску обрыва линии. С помощью современного мобильного оборудования был выявлено место обрыва волоконно-оптического кабеля. Оно было оперативно запаяно мобильным оборудованием. Линия связи была восстановлена.

Современное оборудование связи позволяет оперативно восстанавливать оптоволоконные линии связи в полевых условиях. Это значительно повышает эффективность системы связи управлять подразделениями группировки «Центр».

Ранее в Минобороны России показали, как военные связисты группировки «Центр» восстановили оптоволоконную линию связи между передовой и КП, перебитую артснарядом на Красноармейском направлении.  Линейные группы связистов выполняют и задачи по организации широкополосной радиосвязи. Антенны закрепляются на различных высоких строениях и вышках. Ремонтные группы часто вынуждены устранять повреждения под артиллерийскими обстрелами и в условиях постоянной опасности ударных дронов ВСУ.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #связисты #Войска связи #спецоперация #кабель #восстановление связи #оптоволоконный кабель #красноармейское направление
