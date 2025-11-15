Связисты на Красноармейском направлении восстановили перебитую линию

Военные связисты группировки «Центр» восстановили оптоволоконную линию связи между передовой и КП, перебитую артснарядом на Красноармейском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

Группы мониторинга комендатуры связи круглосуточно наблюдает за состоянием оптоволоконных и проводных линий связи. Используя современное оборудование, бойцы фиксируют любые неполадки. После определения района разрыва оптоволокна, для его починки выдвигается дежурная линейная команда. Они используют автомобили повышенной проходимости.

«Всем давно понятно, что без связи нет управления. А без управления нет победы», - объясняет военнослужащий линейной команды Данил Юровских.

Связисты определяют точное место разрыва линии. Проведя инженерную разведку, они оперативно ремонтируют поврежденные линии. В том числе они проводят пайку оптоволоконных кабелей.

«На контракт позвал друг. Пошел с "гражданки" - был строителем, маляром. В связи меня устроило то, что очень интересная работа и всегда есть разнообразие», - рассказал воин-связист.

Линейные группы связистов выполняют и задачи по организации линий широкополосной радиосвязи. Антенны для них закрепляются на различных высоких строениях и вышках. Ремонтные группы часто вынуждены устранять повреждения под артиллерийскими обстрелами и в условиях постоянной опасности ударных дронов ВСУ.

«Очень сложные задачи - восстанавливать оптику в черте города, в колодцах. То есть, идут магистральные линии, и в них очень тесно и не всегда есть возможность "завариться". Работаем совместно с инженерами и саперами, потому что поля заминированы. И нужно чтобы кто-то проверил, перед тем как идти в поле. Совместно работаем. За небом у нас наблюдает человек отдельный, он идет со специальной аппаратурой, которая видит FPV-дроны. В случае чего, он нас предупреждает, чтобы не "светиться", уйти в укрытие. Ну, и приходится иногда отбиваться», - рассказал Юровских.

Ежедневно военные связисты восстанавливают десятки километров линий связи. Они личным примером доказывают, что в современной войне победа начинается с четко налаженного управления. Работа военного связиста - незаметный, но абсолютно незаменимый фундамент успеха боевых операций.

Ранее Минобороны России сообщило, как экипаж танка Т-72Б3М разгромил склад с боеприпасами и пункт временной дислокации ВСУ на Красноармейском направлении. После получения информации от расчета БПЛА, танкисты точными выстрелами 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов поразили цель. Отмечалось, что работали они с дистанции более восьми километров.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.