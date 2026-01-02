Власти стран Запада фактически перестали представлять интересы своих граждан. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Это демократии без людей. Демократии, которыми манипулируют», - подчеркнул он.

Мадуро также выразил мнение, что нынешняя модель демократии на Западе стала устаревшей. Теперь она представляет интересы «меньшинств, миллиардеров и крупных корпораций». Усугубляет ситуацию влияние цифровых платформ.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венесуэлы Иван Хиль выразил благодарность России за поддержку усилий Мадуро по защите суверенитета и интересов Каракаса.