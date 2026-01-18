«Не разрушаем, а выжигаем»: расчет ТОС-1А рассказал, как пробивается к Доброполью

Уничтожение пункта управления формирований ВСУ вблизи Гришино. Прицельная работа тяжелой огнеметной системы, или ТОС1А 2-го гвардейского полка РХБ-защиты 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр». Подразделения группировки пробиваются к Доброполью, которое долгое время оставалось тыловым центром и важным, в том числе, логистическим узлом для снабжения ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации. После ее окончательного освобождения фронт выровнялся, а темпы продвижения нашей армии выросли.

Сейчас группировка продолжает освобождение Белицкого и Гришино. А южнее бои идут в районе Удачного и Новопавловки. Путь штурмовым группам расчищают ТОСы. Получив точные координаты от операторов разведывательных дронов, расчет открывает огонь.

Основная работа сейчас ведется по опорным пунктам противника. Благодаря термоборическому снаряду установка в прямом смысле выжигает укрепление на глубину до пяти метров. Нашим штурмовикам остается только подойти, дочистить укрепление и можно двигаться дальше. Горючая аэрозольная смесь проникает в укрытия, а последующий объемный взрыв их полностью уничтожает.

«Снаряды термобарические, в зависимости от цели. Поражаем живую силу противника а также укрепрайоны. Основная особенность не разрушение, а выжигание находящихся там всех сооружений», - рассказывает оператор-наводчик Алексей Любимов.

За плечами Алексея Любимова больше двадцати лет службы в силовых структурах. Он говорит, что с детства у него было обостренное чувство справедливости. После начала спецоперации также не смог остаться в стороне. А вот его коллегу, механика-водителя Евгений Кусаинова, на подписание контракта вдохновил кинематограф.

«С детства нравились фильмы военные. Специфика, романтика. Решил тоже стать военным», - рассказывает Кусаинов.

Адаптировался быстро, помогли опытные инструкторы. Показали, научили. Да и сама техника оказалась простой и интуитивно-понятной, что не снижает ее эффективности. Знает это и противник, поэтому безопасности расчета и орудия уделяют много внимания.

«У нас машина оснащенная системой РЭБ, соответственно у нас обварен "мангал", и укреплена резиной», - рассказывает командир машины Дмитрий Усов.

Если же цель требует более «ювелирного» подхода - координаты передают артиллерии. Командир орудия с позывным Фома рассказывает о работе буксируемой пушки М-46 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

«Орудие противокорабельное, но как показала практика довольно неплохо работает и по сухопутным целям. Работаем снарядами ОФ, то бишь осколочно-фугасными», - рассказал командир орудия.

Расчет получил координаты замаскированного блиндажа ВСУ на расстоянии семнадцати километров. Работа с закрытой огневой позиции требует быстрых и слаженных действий бойцов. Размаскировка, наведение, стрельба и новая маскировка орудия. Весь процесс занимает считанные минуты, чтобы дроны противника не успели заметить орудие. Одно из главных достоинств орудия - его универсальность. Для М-46 нет неудобных целей.

«В основном, поражаем артиллерию противника, либо какие-то укрепления, большие скопления пехоты, так же по ним работаем. Работаем довольно-таки часто», - объясняет старший наводчик орудия с позывным Песец.

Подразделение группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника. К востоку от Доброполья наша армия продолжает формирование плацдарма для продвижения к Славянско-Краматорской агломерации с юга. Бои ведутся в районе Торецкого. Его освобождение серьезно усложнит положение ВСУ в Константиновке, ведь населенный пункт фактически находится у них в тылу.

Кроме того, от Торецкого меньше 20 километров до Дружковки. А юго-западнее группировка продвигается в Днепропетровской области. Там идут бои в районе населенных пунктов Федоровское и Новоподгорное.