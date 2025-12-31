Российские войска возобновили активные штурмовые действия к югу от Константиновки. Передовые подразделения Южной группировки продвигаются от окраин города в сторону центра. Продолжается охват и с северо-востока, бои идут в районе металлургического завода. Там по целям ВСУ плотно отрабатывают расчеты артиллерии и беспилотников.

Артиллерия мотострелкового полка Южной группировки войск работает по боевикам ВСУ на Константиновском направлении.

Ударные дроны один за другим летят по выявленным целям. И заканчивают свой очередной полет там, где прячутся солдаты ВСУ. Противнику сначала наносится максимальное поражение дронами и артиллерией, а уже затем заходит пехота.

«Очень хорошо видно блиндажи, погодка - листва спала», - объяснил оператор БПЛА с позывным Венор.

По Клебан-Быкскому водохранилищу сейчас проходит линия фронта. На северном берегу находятся украинские позиции. Наши войска вышли на эти рубежи, взяв села Новооленовка, Яблоновка и Александро-Калиново, срезав линию обороны противника по реке Бычок. Что позволило далее зачистить всю зону южнее водохранилища и двинуться дальше - на Плещеевку и Иванополье с последующим заходом в саму Константиновку, где российские бойцы уже контролируют половину зданий.

«Сейчас боевые действия устроены так, что стараемся не пехотой жертвовать, а работает артиллерия, БПЛА. Когда заходит пехота, ничего не остается, что бы могло представлять опасность. Противники в лесопосадках редко находятся в блиндажах, потому что обнаруживаются и складываются все блиндажи, какие только возможно», - рассказал заместитель командира мотострелкового полка по военно-политической работе с позывным Норд.

На этом направлении мотострелки активно используют наземные роботизированные комплексы - как боевые ударные, как доставщиков, и как саперов, которые разминируют дороги. Роботы берегут жизни наших парней, принимая удар на себя.

«Один НРТК с запасом АГС 100 гранат впереди себя уничтожает чуть ли не взводные опорные пункты, попасть по нему сложно», - рассказал Норд.

В этих местах наши бойцы недавно угнали прямо из-под носа у боевиков танк с внушительным обвесом. Скрытно отремонтировали боевую машину у переднего края и ушли на ней.

Бойцы проверили все узлы и механизмы у трофейного танка, провели полный капремонт. Экипаж собрали из простых пехотинцев, которые прошли полный курс обучения. И теперь боевая машина в строю и работает уже против бывших своих хозяев.

«Танки только на параде видел, было интересно притронуться к этой мощи. Поначалу было страшно, но после первого выстрела боевого все становится понятно, и весь страх уходит. В нашей округе говорят, что это танк самый известный, так как выдержал более 160 ударов FPV и при этом еще в хорошем состоянии», - рассказал командир танка с позывным Верба.

Сейчас на Константиновском направлении российские подразделения постепенно выбивают противника с северного берега Клебан-Быкского водохранилища. Водная преграда была естественным препятствием на пути наступающих войск. Теперь же этот козырь ВСУ теряет смысл. Занятые рубежи позволили нашей армии блокировать дронами весь укрепрайон неприятеля, что существенно осложнило ротацию и снабжение обороняющегося гарнизона ВСУ. Продолжается охват города. Основное давление идет с юга и северо-востока, со стороны Часова Яра.

Константиновка - очень важный центр логистики боевиков ВСУ. Город в полтора раза больше Артемовска. Промышленный центр, там находится крупный железнодорожный узел. Населенный пункт называют ключом к последнему оплоту Киевского режима в Донбассе. Его взятие откроет путь к Дружковке и всем ключевым дорогам, ведущим с юга на Краматорск и Славянск.