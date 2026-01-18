МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тысячи жителей Токио пришли попрощаться с последними пандами в Японии

Возможность напоследок взглянуть на Сяо-Сяо и Лей-Лей разыгрывалась в специальной лотерее, Китай забирает их у Японии в связи с истечением срока аренды.
Сергей Дьячкин 25-01-2026 06:15
© Фото: Tokyo Zoological Park Society, XinHua, Global Look Press

Тысячи жителей Токио пришли попрощаться с последними оставшимися в стране пандами перед их возвращением в Китай. Об это сообщили РИА Новости.

25 января - последний день, когда в зоопарке Уэно можно будет посмотреть на самца Сяо-Сяо и самку Лей-Лей. Поскольку их родители были арендованы японской стороной, они, хоть и родились на территории Японии, теперь отправляются в КНР. Возможность напоследок посмотреть на близнецов разыгрывалась в специальной лотерее. С 14 по 25 января мимо вольера проходило до 4,8 тысячи человек в день. При этом на одно место было около 25 соискателей. Большинству посетителей, пришедших в зоопарк в воскресенье, не выпало шанса посмотреть на панд.

Первые гигантские панды появились в зоопарке Уэно в 1973 году и сразу завоевали любовь публики. За прошедшие годы панды стали неофициальным символом зоопарка. В киосках и магазинах примерно половина товаров связана с пандами. Очки, заколки для волос, мягкие игрушки, рюкзаки и футболки - все посвящено пандам. Спрос настолько высок, что некоторые игрушки продают по принципу «не больше двух в одни руки».

В материале говорится, что, в связи с отъездом панд в зоопарке появились и новшества - плакаты с двумя пандами с надписью «спасибо!», фигуры панд для фотосессий. Также представлена фоторетроспектива жизни Сяо-Сяо и Лей-Лей с момента их рождения 23 июня 2021 года. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю и первыми за 4 года детенышами панды, появившимися в Уэно. Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной им были выбраны имена. Сяо-Сяо означает «предрассветный луч», Лей-Лей - «прекрасный бутон».

Ранее сообщалось, что японские зоопарки могут остаться без китайских панд из-за усугубления отношений между странами на фоне резких высказываний премьер-министра страны Санаэ Такаити о Тайване. Пекин остался крайне возмущен риторикой Токио. Японский политик заявила, что возможный военный кризис в КНР может представлять «экзистенциальную угрозу», которая вынудит Токио использовать право на «коллективную самооборону». В Китае резко осудили подобные высказывания и предостерегли граждан от поездок в страну.

