КНР может забрать у Японии своих панд из-за конфликта с новым премьер-министром

Уже в январе два бамбуковых медведя могут вернуться из Токио на родину.
Тимур Юсупов 15-12-2025 05:14
© Фото: Tokyo Zoological Park Society, XinHua, Global Look Press

Японские зоопарки останутся без панд из Китая из-за усугубления отношений между странами на фоне резких высказываний премьер-министра страны Санаэ Такаити о Китайской Республике Тайвань. Как сообщает местное издание Киодо, Пекин остался крайне возмущен риторикой Токио, из-за чего арендованные у Китая столичными зоопарками Японии животные уже в 2026 году могут вернуться на родину.

Речь идет о двух пандах Сяо-Сео и Лей-Лей - на сегодняшний день они обе находятся на территории токийского зоопарка Уэно, однако уже в январе наступающего года животные вероятнее всего будут возвращены в Китай. Дело в том, что в феврале истекает срок аренды бамбуковых медведей, а из-за международного скандала, КНР вряд ли захотят продлевать договор со страной-обидчиком. Таким образом Япония впервые за 50 лет рискует остаться без панд на всей территории страны.

Конфликт Пекина и Токио начался с резких высказываний недавно избранного премьер-министра Страны восходящего солнца Санаэ Такаити, касательно частично-признанного государства Тайвань, которое на протяжении почти всего своего существования находится фактически в состоянии «холодной войны» с Китаем. Японский политик, в ходе прошедших недавно дебатов, заявила, что возможный военный кризис в Китайской Республике может представлять «экзистенциальную угрозу», которая вынудит Токио использовать право на «коллективную самооборону».

КНР, в свою очередь, резко осудил подобные высказывания японского премьера и предостерег своих граждан от поездок в страну.

