Европейские гарантии безопасности Украине не подкреплены реальной силой, в отличии от американских, которые имеют действительную важность. Такого мнения придерживается неназванный чиновник в США, поделившийся им с изданием Politico.

«Усилия "коалиции желающих" - это мило. У них есть пара вертолетов, пара солдат, пара гарантий здесь и там, но если вы говорите с украинцами, действительную важность имеют американские гарантии безопасности», - цитирует газета чиновника.

В сообщении также подчеркивается, что официальный Вашингтон не рассматривает вариант, при котором американские военные будут направлены на Украину. Штаты поддержат киевский режим разведданными и спутниковой информацией.

О том, что именно на европейских плечах будет держаться украинская безопасность ранее предупредил президент США Дональд Трамп. Он пообещал оказать ЕС помощь в этом вопросе, не уточнив подробностей.

О том, что кроме Штатов Киеву рассчитывать не на кого, похоже, отлично понимают на Капитолийском холме. Дональд Трамп недавно заявил журналистам, что он - единственный козырь в руках Владимира Зеленского. Без США киевский режим ожидает катастрофа, с уверенность сказал американский лидер. По его мнению, это понимают и на Украине, и в Европе.