МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: США считают европейские гарантии безопасности неважными

При этом, США не собираются отправлять своих военных на Украину, а поддержат Киев разведданными и спутниковой информацией.
Ян Брацкий 25-01-2026 04:39
© Фото: Sgt. Christian GarciaKeystone Press Agency Global Look Press

Европейские гарантии безопасности Украине не подкреплены реальной силой, в отличии от американских, которые имеют действительную важность. Такого мнения придерживается неназванный чиновник в США, поделившийся им с изданием Politico.

«Усилия "коалиции желающих" - это мило. У них есть пара вертолетов, пара солдат, пара гарантий здесь и там, но если вы говорите с украинцами, действительную важность имеют американские гарантии безопасности», - цитирует газета чиновника.

В сообщении также подчеркивается, что официальный Вашингтон не рассматривает вариант, при котором американские военные будут направлены на Украину. Штаты поддержат киевский режим разведданными и спутниковой информацией.

О том, что именно на европейских плечах будет держаться украинская безопасность ранее предупредил президент США Дональд Трамп. Он пообещал оказать ЕС помощь в этом вопросе, не уточнив подробностей.

О том, что кроме Штатов Киеву рассчитывать не на кого, похоже, отлично понимают на Капитолийском холме. Дональд Трамп недавно заявил журналистам, что он - единственный козырь в руках Владимира Зеленского. Без США киевский режим ожидает  катастрофа, с уверенность сказал американский лидер. По его мнению, это понимают и на Украине, и в Европе.

#Украина #сша #Трамп #ЕС #переговоры #гарантии безопасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 