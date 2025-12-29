Трамп: Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины

Страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон окажет помощь европейцам в этом вопросе.

«Европа собирается взять на себя большую часть этого (гарантий безопасности - Прим. ред.). Но мы точно поможем им», - подчеркнул он журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее президент США заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса. Кроме того, он допустил, что проблема гарантий безопасности для Украины решена на 95%.