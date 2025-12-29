МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины

Американский лидер отметил, что Вашингтон окажет им помощь.
Глеб Владовский 29-12-2026 02:11
© Фото: Alexander Welscher dpa Globallookpress

Страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон окажет помощь европейцам в этом вопросе.

«Европа собирается взять на себя большую часть этого (гарантий безопасности - Прим. ред.). Но мы точно поможем им», - подчеркнул он журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ранее президент США заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса. Кроме того, он допустил, что проблема гарантий безопасности для Украины решена на 95%.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Европа #гарантии безопасности
